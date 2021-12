Milan-Napoli da Unthinkable: den blomstertid nu kommer? Le probabili formazioni

"Unthinkable" è uno di quei film che in Italia viene conosciuto dai più con il sottotitolo: "Gli ultimi sopravissuti"; si tratta di una pellicola del 2018, diretta da Victor Danell, che racconta le imprese di un giovane svedese alle prese con una serie di drammi. Lungi dal voler fare paragoni tragici, ma è evidente che la sfida di questa sera tra Milan e Napoli regga in qualche modo il paragone: giocheranno, di fatto, gli ultimi sopravissuti ai tantissimi infortuni che stanno attanagliando le due squadre nelle ultime settimane.

Gli assenti

Nel Milan saranno assenti Plizzari, Kjaer (tornerà nella prossima stagione), Calabria, Leao, Rebic e Pellegri; è in dubbio anche Theo Hernandez, fermato da una sindrome influenzale in settimana e in forte dubbio per domani: se non dovesse recuperare pronto Ballo-Touré al suo posto. Anche Spalletti non se la passa benissimo: non partiti per Milano Koulibaly, Mario Rui, Fabian Ruiz, Insigne e Osimhen, oltre al già salutato Manolas.

Il periodo di massimo splendore sta arrivando

Non mancherà, comunque, lo spettacolo a San Siro: le due squadre hanno mostrato per tutto il girone d'andata gioco e idee, ritmo e intensità; non sono in cima alla classifica per caso, ma hanno entrambi valori e spirito per ambire allo Scidetto. E c'è voglia di non far scappare l'Inter, confermando tutto ciò che di buono è stato fatto fino ad ora. "Den blomstertid nu kommer", recita il titolo dell'originale svedese del film citato all'inizio: significa "Il periodo di massimo splendore sta arrivando". E dopo il rallentamento dell'ultimo mese, Milan e Napoli vogliono ricominciare a correre.

LE PROBABILI FORMAZIONI

MILAN (4-2-3-1): Maignan; Florenzi, Tomori, Romagnoli, Ballo-Touré; Tonali, Kessie; Messias, Diaz, Krunic; Ibrahimovic. Allenatore: Stefano Pioli.

NAPOLI (4-2-3-1): Ospina; Malcuit, Rrahmani, Juan Jesus, Di Lorenzo; Anguissa, Demme; Politano, Zielinski, Elmas; Mertens. Allenatore: Luciano Spalletti.