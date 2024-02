Milan-Napoli: i numeri a confronto in questa prima parte di stagione

Domenica sera a San Siro andrà in scena il big match della 24esima giornata di Serie A fra Milan e Napoli. Dopo una prima parte di stagione complicata, entrambe le squadra hanno intenzione di dare continuità ai loro ultimi risultati positivi avendo la meglio sull'avversario, in una sfida che si prospetta essere tanto avvincente quanto alla fine equilibrata per i valori in campo.

I numeri registrati fino ad ora in stagione da Milan e Napoli sono però molto diversi fra loro. Nel corso dell'edizione mattutina di SkySport 24, Peppe di Stefano ha infatti messo a confronto i dati delle due compagini spiegando come il Milan attacchi e difendi meglio del Napoli prendendo in considerazione gli expected goal segnati e subiti rispetto ai reali numeri registrati fino ad ora in stagione dal diavolo. Non solo, i dati forniteci dalla nota emittente confermano anche l'ottimo momento sotto porta della formazione di Stefano Pioli, notificando come ai rossoneri servano decisamente meno tiri per trovare un gol rispetto al Napoli.

MILAN vs NAPOLI: I NUMERI A CONFRONTO

PUNTI: 49 Milan - 35 Napoli

GOL: 46 Milan - 32 Napoli

EXPECTED GOL: 41 Milan - 40 Napoli

TIRI TOTALI: 310 Milan - 367 Napoli

TITI PER SEGNARE UN GOL: 6.7 Milan - 11.4 Napoli

GOL SUBITI: 27 Milan - 26 Napoli

EXPECTED GOAL SUBITI: 29.5 Milan - 23.7 Napoli