Milan-Napoli, venerdì 4 inizia la seconda fase di vendita dei biglietti

Milan-Napoli del 26 gennaio aprirà ufficialmente il girone di ritorno a San Siro del Diavolo. Sono tanti gli spunti interessanti portati dalla sfida: non solo la classifica, non solo la storia di questa partita, ma anche Higuain contro una sua grande ex, e, soprattutto, il ritorno di Carlo Ancelotti nello stadio che lo ha segnato da calciatore prima e da allenatore poi. Insomma, gli ingredienti ci sono tutti per assistere ad un match di primissimo livello.

Tre le fasi di vendita, una quella che si sta per chiudere. Si è già partiti, infatti, il 12 dicembre (fino al 3 gennaio) con la vendita anticipata solo in alcuni settori, con prezzi vantaggiosi rispetto alle successive fasi; da venerdì 4 gennaio all'8 gennaio la vendita sarà, invece, riservata ai titolari di carta Cuore Rossonero (che avranno un listino dedicato), con la possibilità di assicurarsi un massimo di 4 biglietti in tutti i settori dello stadio (salvo precedente esaurimento disponibilità); dal 9 gennaio, infine, aprirà la vendita libera.

I prezzi applicati nell'ultima fase di vendita saranno resi noti prossimamente e saranno comunque uguali o più alti di quelli applicati nella precedente fase.

I biglietti sono disponibili in tutti i punti vendita: online, presso la biglietteria di Casa Milan, nelle filiali Banco BPM nei punti vendita TicketOne e alle casse dello stadio (aperte solo il matchday).

In più, come già avvenuto per Milan-Juventus, ci sarà la possibilità di vivere una speciale "Big Match Experience", aperta a tutti i bambini U14. Inclusi nel pacchetto: visita al museo Mondo Milan, t-shirt esclusiva in ricordo della giornata e l'incontro con i giocatori della Prima squadra, nel cuore dello stadio, dopo il fischio finale. Sono quattro le tipologie di pacchetti: quello da 305 euro (comprende due biglietti di primo anello verde per Under 14 e adulto/accompagnatore); quello da 510 euro (comprende tre biglietti di primo anello verde per due Under 14 e un adulto/accompagnatore); quello da 715 euro (comprende quattro biglietti di primo anello verde per tre Under 14 e un adulto/accompagnatore); e infine quello da 920 euro (comprende cinque biglietti di primo anello verde per quattro Under 14 e un adulto/accompagnatore).