Marco Nasti, attaccante classe 2003 del Milan, è vicinissimo al trasferimento in prestito in Serie B, un altro dopo quello dell'anno scorso al Cosenza. Questa volta, secondo quanto riporta Gianluca Di Marzio su Twitter, la squadra che potrebbe accogliere il giovane rossonero è il Bari, contender per la promozione in A: l'affare è in chiusura.