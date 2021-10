Milan, nel 1927 a Palmanova nasce Renzo Burini: vinse lo scudetto nel 1951

Il 10 ottobre 1927 nasceva a Palmanova Renzo Burini, attaccante rossonero dal 1947 al 1953 scomparso nel 2019. Il Milan ha celebrato, con un post pubblicato sul proprio account Twitter, uno dei principali protagonisti della stagione 1950-1951 in cui i rossoneri vinsero il loro quarto scudetto. Burini nel Milan ha collezionato 190 presenze segnando 87 gol.

Today, on the day he was born, we remember a hero of our fourth Scudetto title: Renzo Burini ❤️



Oggi, nel giorno della sua nascita, ricordiamo un eroe del nostro quarto Scudetto: Renzo Burini ❤️ pic.twitter.com/ssLZibhAGD