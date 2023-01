Milan, nel 2007 l'ultima volta che i Campioni d'Italia non avevano segnato in Supercoppa

MilanNews.it

Una serata da dimenticare quella di ieri per il Milan che ha perso meritatamente per 3-0 contro l'Inter e ha visto così sfuggire la Supercoppa Italiana. Una serata no sotto tutti i punti di vista e lo dimostrano anche statistiche come quella riportata dalla Gazzetta dello Sport. Era infatti dal 2007, sedici anni fa, che la squadra Campione di Italia non segnava nemmeno un gol nella gara valida per la Supercoppa: all'epoca fu proprio l'Inter che perse 1-0 contro la Roma.