Milan, nel 2023 solo 24 punti in 17 partite di Serie A. La media non è assolutamente da Champions

Con il pareggio raggiunto in extremis ieri sera sul campo della Roma, il Milan sale a quota 57 punti in classifica, nel pieno della turbinosa lotta Champions League con Inter, Roma, Lazio e Atalanta. I numeri, che nel suo periodo rossonero hanno sempre sorriso a Pioli, invece in questo 2023 di Serie A fanno storcere il naso, per usare un eufemismo. Nel nuovo anno il Milan ha raccolto solo 24 punti in 17 partite di campionato, con una rivedibile media di 1.41 punti a partita. Da qui a fine stagione urge un repentino cambio di rotta.