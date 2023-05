Milan, nel 2023 sono arrivati nove pareggi: è il dato più alto nei cinque maggiori campionati

MilanNews.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Pareggio amaro per il Milan, che non è andato oltre l'1-1 a San Siro contro la Cremonese. I rossoneri hanno così raccolto il nono pareggio del 2023, divenendo una delle tre squadre che nei cinque maggiori campionati europei ha ottenuto maggiormente questo risultato in tutte le competizioni. Oltre al Milan, troviamo Nantes e Salernitana. A riferirlo è Opta.