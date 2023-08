Milan nel fortino Dall'Ara, Bologna miglior difesa casalinga la scorsa stagione

vedi letture

Il Milan questa sera esordirà in campionato contro il Bologna. Teatro della sfida sarà lo stadio Renato Dall'Ara, un vero e proprio fortino nella scorsa stagione per la squadra di Thiago Motta che è risultata essere la miglior difesa della Serie A (insieme all'Inter) nelle gare giocate in casa. Appena 14 gol subiti in 19 giornate. I rossoneri dovranno giocare anche contro questa statistica.