Milan, nel pomeriggio la rifinitura. Poi la partenza per Roma

Come riportato da acmilan.com, nel pomeriggio di oggi il Milan sosterrà l'ultimo allenamento a Milanello in vista della sfida di domani contro la Roma. Dopo la seduta, la squadra rossonera partirà da Malpensa per arrivare nel tardo pomeriggio nella Capitale e passare la notte pre Roma-Milan in hotel.