Milan, nel pomeriggio la ripresa degli allenamenti (senza i nazionali) dopo i tre giorni di riposo

Dopo i tre giorni di riposo concessi da mister Pioli post vittoria contro l'Atalanta, il Milan ricomincerà oggi pomeriggio i suoi allenamenti a Milanello in vista della sfida di sabato 16 ottobre contro l'Hellas Verona. In questi giorni, comunque, come riportato da MilanNews.it, i vari infortunati Ibrahimovic, Giroud, Bakayoko e Krunic hanno lavorato a Milanello per completare il ciclo di recupero e provare a rientrare il prima possibile in gruppo. Non ci saranno, ovviamente, i calciatori convocati nelle rispettive nazionali.