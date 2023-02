Milan, nell'Under 18 si mette in mostra Alexandru Siman. Il rumeno è arrivato a gennaio

MilanNews.it

Per lui il Milan ha bruciato la concorrenza di club come Monaco e Barcellona, attentissimi nel reclutamento dei migliori prospetti presenti al mondo per rifornire costantemente di talento le proprie squadre: Alexandru Siman, classe 2005 approdato a gennaio al Milan grazie all'intermediazione della Becali Sport, ha dimostrato di avere subito le carte in regola per essere un punto di forza della squadra di Christian Terni, che non ha caso gli ha subito affidato la maglia numero 10.

In Romania si parla già di lui come di un predestinato, uno dei talenti emergenti di una scuola che si è ormai specializzata nel creare seconde punte di grande tecnica, estro e velocità, da Adrian Mutu in poi. E sono proprie queste le caratteristiche di Siman, seconda punta guizzante che si è subito distinta in campo per capacità di dribbling ed inventiva.