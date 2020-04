Milan, nella giornata di ieri altro contatto tra la società e squadra sul tema allenamenti

Peppe Di Stefano, giornalista di Sky Sport, è intervenuto negli studi di Sky Sport 24 per parlare degli ultimi aggiornamenti sul Milan. Questo il suo intervento: "La squadra, a parte Kessiè e Ibrahimovic, si trova tutta in Italia. Alcuni giocatori, dopo il decreto di Conte, aveva pensato di tornare nelle proprie nazioni ma al momento non è stato possibile perchè sono in regime di quarantena. Il Milan, ricordiamo, li aveva convocati il 20 di Aprile per fargli osservare un periodo di 14 giorni di quarantena e farsi trovare pronti per il 4 maggio, per la data che era stata precedentemente fissata. La novità è che ieri c'è stato un contatto tra la parte sportiva rappresentata da Massara e Maldini e Gazidis con gran parte dello spogliatoio dove hanno ribadito di non mollare e continuare gli allenamenti virtuali che coinvolgono tutta la squadra. Hanno ribadito di restare concentrati e di aspettare le decisioni sul campionato."