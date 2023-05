Milan, nella prossima stagione sfida al Frosinone: il bilancio contro i ciociari

MilanNews.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Il Frosinone è la prima squadra promossa in Serie A. La formazione di Fabio Grosso, grazie al successo interno ottenuto ieri sera sulla Reggina, ha conquistato la promozione aritmetica nella massima serie. Dopo quattro stagioni in cadetteria, i gialloblu nella prossima annata ritroveranno anche il Milan. I rossoneri hanno affrontato in quattro casi i ciociari, ottenendo due vittorie e due pareggi.