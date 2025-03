Milan, nessun squalificato e un solo diffidato per i rossoneri

vedi letture

Questa sera il Milan affronta la Lazio alle 20.45 a San Siro: partita valida per il 27° turno del campionato di Serie A e una delle ultime occasioni per il Diavolo per mantenere viva la fiammella della speranza Champions League. I rossoneri recuperano in extremis Kyle Walker (LEGGI QUI) ma comunque avranno ancora qualche giocatore indisponibile: i lungodegenti Florenzi, Loftus-Cheek e Emerson Royal. Nessun squalificato per i rossoneri ma c'è un diffidato che rischia con un giallo di saltare la gara di settimana prossima contro il Lecce: si tratta di Yunus Musah.

DOVE VEDERE MILAN-LAZIO

Data: domenica 2 marzo 2025

Ora: 20.45

Stadio: San Siro

Diretta TV: DAZN, Zona DAZN

Web: MilanNews.it