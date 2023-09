Milan-Newcastle: prima assoluta con i rossoneri per l'arbitro Sanchez

La Uefa nella giornata di oggi ha reso nota la designazione arbitrale per Milan-Newcastle, prima gara del girone di Champions League, in programma martedì alle 18.45 presso San Siro. Sarà lo spagnolo Josè Maria Sanchez a dirigere l'incontro. Per il direttore di gara iberico sarà una prima volta con il Milan: i destini del fischietto e dei rossoneri non si sono mai incontrati in precedenza in nessuna competizione europea. Lo stesso discorso, ovviamente, vale per il Newcastle.