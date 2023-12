Milan, niente luce verde per Bennacer: non ci sarà col Cagliari. Tutto ok per Chukwueze, partirà dopo la Coppa Italia

È riuscita a metà l'opera di convincimento del Milan nei confronti delle nazionali di Chukwueze e Bennacer: il club rossonero aveva chiesto a Nigeria ed Algeria, entrambe impegnate nell'ormai imminente Coppa d'Africa, di poter "trattenere" i due calciatori anche per la sfida di Coppa Italia del 2 gennaio contro il Cagliari.

Il regolamento della competizione infatti prevede che quello di oggi fosse l'ultimo impegno con i club prima di partire per il ritiro della propria selezione; l'Algeria non ha dato nessuna proroga per Bennacer, che quindi non ci sarà in Coppa Italia, mentre la Nigeria ha dato luce verde per Chukwueze, che raggiungerà i compagni in nazionale dopo l'impegno col Milan di martedì. Lo riporta Peppe Di Stefano su Sky Sport 24.

Da sottolineare come questa decisione sia dipesa solo dalle nazionali e in nessun modo dai calciatori: sia Bennacer che Chukwueze infatti avevano dato piena disponibilità per ritardare la partenza.