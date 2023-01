Milan, niente Salernitana per Kjaer: è rimasto a Milanello per proseguire nel suo percorso di ritorno in piena forma

MilanNews.it

La lista degli indisponibili rossoneri per la trasferta di oggi sul campo della Salernitana è lunghissima. L'ultimo ad aggiungersi a questa lista è stato ieri Simon Kjaer, il quale non è partito con il resto della squadra, ma è rimasto a Milanello per proseguire nel suo percorso di ritorno in piena forma. Lo riferisce stamattina Tuttosport.