Milan, niente turnover contro l'Udinese: Krunic regista, Giroud e Leao dal primo minuto in attacco

Nonostante solo tre giorni è in programma la sfida di Champions League contro il PSG che è decisiva per il percorso europeo del Diavolo, sabato contro l'Udinese Stefano Pioli limiterà al massimo il turnover: in mezzo al campo, per esempio, Rade Krunic verrà confermato nel ruolo di regista davanti alla difesa, mentre in avanti troveranno spazio regolarmente dal primo minuto sia Olivier Giroud che Rafael Leao. A riferirlo è questa mattina La Gazzetta dello Sport.