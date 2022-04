Milan, non basta la quinta porta inviolata di fila in campionato: latita l'attacco

MilanNews.it

Come riportato da Opta, il Milan contro il Torino, ha mantenuto la propria porta inviolata per la quinta partita di fila (Bologna, Cagliari, Empoli e Napoli le altre) in Serie A, miglior striscia da agosto 2021 per i rossoneri. In quel caso la striscia fu di 6 partita, iniziata nel campionato 2020/2021 e proseguita in questo. Per una difesa che funziona, c’è un attacco che stenta. Sono infatti solo 3 i gol segnati nelle 5 partite in questione.