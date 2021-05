Milan, non soddisfacente il rendimento a San Siro nel corso dell'anno: i numeri

Con il pareggio per 0-0 di ieri sera contro il Cagliari, il Milan ha chiuso la stagione per quel che riguarda le partite giocate a San Siro. Il bilancio in Serie A dei match interni per i rossoneri in questa stagione però, non è affatto soddisfacente. Il rendimento parla di 30 punti conquistati, frutto di 8 vittorie, 6 pareggi e 5 sconfitte. Un po’ pochino per una squadra che ambisce alla qualificazione in Champions League.