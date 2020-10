Milan,non solo Gigio e Calha: gli altri contratti da rinnovare

Se da un lato è assolutamente prioritaria per il Milan la questione legata ai rinnovi di contratto di Donnarumma e Calhanoglu, vista l’impellenza delle tempistiche che identificherebbero l’attuale scadenza nel giugno 2021, dall’altro ci sono diverse altre situazioni da tenere in considerazione per evitare di trovarsi tra dodici mesi in una situazione analoga a questa.

La carica dei 2022, ovvero i giocatori che vedranno scadere tra un anno e mezzo il loro vincolo contrattuale con l’universo rossonero, è aperta da capitan Romagnoli. Il centrale difensivo è assistito da Mino Raiola ed ha già intavolato attraverso il suo agente i primi contatti per prolungare con annesso adeguamento il suo vincolo contrattuale con i meneghini.

Discorso analogo a quello di Andrea Conti, dato troppo frettolosamente tra i partenti in estate ma tutt’ora parte integrante dello scacchiere di Pioli: lui e Dalot si contenderanno una maglia da titolare, ma intanto urge sistemare anche l’aspetto contrattuale.

Potenzialmente esplosiva è anche la situazione Kessie: a gennaio scorso sembrava che senza troppi rimpianti l’ivoriano fosse in via di partenza verso la Premier con destinazione Wolverhampton: ad oggi uno scenario di quel genere sarebbe del tutto impercorribile. Sia perché l’ex atalantino è uno dei punti di forza della squadra di Pioli, sia perché nel caso i corteggiamenti sarebbero decisamente più illustri e non solo sul fronte britannico. In ogni caso il suo ingaggio, che attualmente si attesta a poco più di due milioni a stagione, andrebbe rivisto verso l’alto.

Da valutare in un secondo momento la situazione di Kjaer, classe 89 ma attualmente titolare inamovibile al centro della difesa dopo il riscatto dal Siviglia; ed anche quella di Davide Calabria. Il cambio di agente a cavallo dell’estate non ha portato ad un addio sul fronte spagnolo ma piuttosto ad un rilancio delle quotazioni del prodotto del vivaio rossonero. Ipotizzare di rinnovare il legame con via Aldo Rossi è uno scenario tutt’altro che utopico.