Milan-Novara, la Gazzetta promuove Calabria: il giudizio

vedi letture

Davide Calabria, dopo essersi fermato per qualche giorno a causa di un infortunio muscolare rimediato in America nella partita contro la Juventus, è tornato ieri in campo nell'amichevole contro il Novara nella quale si è tolto anche lo sfizio di segnare un (gran) gol. La Gazzetta dello Sport questa mattina lo ha inserito tra i migliori della sfida, riportando il seguente giudizio: "L'infortunio della tournée è alle spalle. Gioca dentro al campo e trova un gran bel gol".