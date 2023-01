Milan, nuova chance da titolare per Adli contro il Torino

MilanNews.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Domani sera alle 21 a San Siro, il Milan sarà impegnato con il Torino negli ottavi di Coppa Italia. Stefano Pioli farà riposare qualche titolarissimo e darà minuti a chi finora ha giocato meno, come per esempio Yacine Adli che dovrebbe avere una nuova chance dall'inizio (in mezzo o a destra nel tridente alle spalle della prima punta). A riferirlo è questa mattina La Gazzetta dello Sport.