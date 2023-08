Milan, nuova punta? Di Gennaro: "Di livello non ci sono più e non puoi spendere 50 milioni per un giovane"

Antonio Di Gennaro, ex calciatore di Serie A e per un breve periodo vice allenatore del Milan, è stato intervistato sulle colonne di Tuttosport in merito alle vicende rossonere. Queste le sue parole in merito alla possibilità che i rossoneri tornino sul mercato per un nuovo centravanti: "Adesso di punte di livello non ce ne sono in giro e non puoi andare a spendere 40-50 milioni per un giovane. E poi oggi diventa complicato spenderli senza una nuova uscita…"