Milan o Atalanta in semifinale di Coppa Italia: la sfidante di aprile è già decisa

vedi letture

La Fiorentina è la prima semifinalista di Coppa Italia! Battuto 5-4 ai rigori il Bologna dopo che tempi regolamentari e supplementari erano finiti senza gol.

Zirkzee grazia la Fiorentina

Derby dell’Appennino che regala il primo posto nelle semifinali di Coppa Italia, appuntamento importante per entrambe le squadre, i cui allenatori infatti impiegano più o meno tutti gli uomini migliore. La grande sorpresa di formazione sono i viola a tre dietro dall’inizio, una prima volta con Italiano dettata anche dal mancato arrivo di rinforzi sulle fasce dell’attacco. Rompe il ghiaccio col match Saelemaekers da lontano, ma tutto il primo quarto è maggiormente di marca Fiorentina: Kayode il più minaccioso, Skorupski lo respinge. Quindi la grande chance del primo tempo, appena dopo la mezz’ora: in area Zirkzee manda al bar Milenkovic ma grazia la Fiorentina scheggiando la parte alta della traversa. Non succede altro fino all’intervallo: squadre negli spogliatoi col punteggio inchiodato sullo 0-0.

Palo Orsolini, poi meno ritmo

Nessuna modifica al rientro in campo dei ventidue protagonisti, anche l’inizio di ripresa è di marca bolognese: al minuto 50 Orsolini lascia il Franchi col fiato sospeso per qualche secondo, tempo che il suo mancino fatto partire dal nulla si infranga sul palo. Il copione della partita rimane immutato per lungo tempo: il Bologna mantiene il controllo del possesso palla, ma gli attacchi efficaci non sono poi così tanti. La Fiorentina gioca in maniera più attendista puntando a una riconquista alta dettata dal pressing. Nota curiosa: quando Italiano, al 77’, finisce i cambi ancora Motta non ne ha operato neanche uno: le prime sostituzioni rossoblù arrivano solo al minuto 87. Anche i 4 minuti di recupero sembrano scorrere senza sussulti, finché all'ultimo istante di extra time non arriva al colpo di testa Quarta, costringendo Skorupski a superarsi. Il primo quarto di finale di Coppa Italia va ai supplementari.

Supplementari e rigori,

L’overtime comincia con ritmi più intensi rispetto a come si erano conclusi i tempi regolamentari e vede il Bologna partire più forte: Christensen mura Zirkzee e Kristiansen, poi altro pallone buono per Quarta, stavolta però sul mancino che non è il suo piede, conclusione troppo strozzata. La palla della vittoria arriva sulla testa di Kayode al minuto 109, ma l’esterno viola manca la porta di testa, da posizione più che favorevole. Tre giri d’orologio dopo bravo Christensen in uscita a valanga su Orsolini, quindi - dopo anche un minuto di recupero - finiscono anche i supplementari. Ancora senza gol: rigori. Tutti gol fino all'ultimo tentativo del Bologna, che Posch spara in curva. Maxime Lopez invece non sbaglia e manda la Fiorentina in semifinale contro una tra Milan e Atalanta.

La serie dagli undici metri

Ferguson (Bologna, gol); Mandragora (Fiorentina, gol); Zirkzee (B, gol); Arthur (F, gol); Orsolini (B, gol); Milenkovic (F, gol); Calafiori (B, gol); Mina (F, gol); Posch (B, alto); Lopez (F, gol).