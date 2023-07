Milan, o Chukwueze o Taremi: ecco perché non è possibile il doppio colpo

MilanNews.it

© foto di Federico Titone/BernabeuDigital.com

La Gazzetta dello Sport questa mattina riporta dell'interesse del Milan per Mehdi Taremi, punta classe 1990 del Porto. Un eventuale trasferimento in rososnero dell'attaccante però chiuderebbe le porte del Diavolo a Samuel Chukwueze, obiettivo per la fascia destra in forza al Villarreal. Infatti sia Taremi, passaporto iraniano, sia Chukwueze, passaporto nigeriano, andrebbero a occupare l'ultimo slot disponibile per gli extracomunitari.