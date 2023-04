Milan o Napoli, chi passa? Capello: "50 e 50. Serve un Milan coraggioso"

MilanNews.it

Fabio Capello nella sua intervista al Corriere della Sera si è espresso così sul passaggio del turno in Champions tra Milan e Napoli: "50 e 50 e non per essere diplomatico. Penso davvero che sia tutto ancora aperto. Il Napoli ha la forza e la qualità per ribaltarla. Credo che l’assenza di Kim, per una squadra che dovrà attaccare, sia più pesante di quella di Anguissa. Il Milan dovrà essere bravo e coraggioso a ripartire e sfruttare gli spazi. Il Milan ha un gol di vantaggio, il Napoli godrà della spinta della gente e se ritroverà il suo cecchino avrà molte cartucce da sparare".