Milan, obiettivo Arda Guler: i numeri in stagione del gioiellino turco

Che al Milan piaccia molto Arda Guler non è un mistero (qui la nostra anticipazione di 10 giorni fa), vista l'enorme qualità del ragazzo classe 2005. Sul gioiellino turco del Fenerbahce c'è davvero mezza Europa, tra Real, Barcellona, Benfica, Dortmund e Lipsia, ma i rossoneri stanno cercando di muoversi in modo convinto per anticipare tutti. Questi i suoi numeri nella stagione appena conclusa: 35 presenze (di cui 20 in campionato e 6 in Europa League), condite da 6 gol e 7 assist. Recentemente Guler ha anche segnato il suo primo gol con la maglia della Turchia in un match valido per le qualificazioni ad Euro 2024 contro il Galles, un sinistro meraviglioso che si è spento all'incrocio.

In stagione ha giocato prevalentemente da esterno destro e da trequartista.