Milan, obiettivo Calafiori: 90 minuti per l'italiano nella vittoria del Basilea sul Winterthur

Il Milan è alla ricerca di un vice Theo Hernandez: i due anni di Ballo-Tourè in rossonero non hanno convinto, tanto che il senegalese è stato messo sulla lista dei partenti. Una volta che Ballo avrà salutato la compagnia, i rossoneri potranno affondare il colpo sul suo sostituto.

Il primo nome della lista è quello di Riccardo Calafiori, terzino classe 2002 cresciuto nel settore giovanile della Roma ma dalla scorsa stagione in forza al Basilea con cui ha raggiunto la semifinale di Conference League. Nella giornata di oggi l'obiettivo del mercato rossonero è sceso in campo per 90 minuti nella vittoria del Basilea sul Winterthur per 5-2, valido per la seconda giornata del campionato rossocrociato.