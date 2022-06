Milan, obiettivo De Ketelaere: è l'unico nato dopo il 2000 con i suoi numeri nel campionato belga

MilanNews.it

Come riportato da Opta, Charles De Ketelaere (classe 2001) è l'unico giocatore nato a partire dal 2000 con già almeno 15 gol e 15 assist nel massimo campionato belga (19 gol e 16 assist in totale per lui). Diamante. Il giocatore interessa molto al Milan come rinforzo per la trequarti campi. Le richieste sono alte ma la dirigenza rossonera sta lavorando con il Bruges per concludere l’affare.