Milan, obiettivo Kamada: i suoi numeri in stagione

Daichi Kamada piace al Milan. Il centrocampista giapponese è in scadenza con l'Eintracht Francoforte e lascerà quasi sicuramente la Germania al termine di questa stagione. Una ghiotta opportunità per i rossoneri, che hanno bisogno di rinforzi in zona offensiva ma anche in mezzo al campo. Nel corso di questa stagione, Kamada ha giocato 45 partite segnando 16 reti e fornendo ben 6 assist ai propri compagni di squadra in tutte le competizioni. Il giapponese, inoltre, è riuscito a segnare anche tre gol in Champions League.