Milan, obiettivo Pulisic: i numeri in stagione dell'esterno del Chelsea

MilanNews.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Tra i diversi nomi sondati dal Milan per rafforzare l'attacco c'è anche quello dello statunitense Christian Pulisic (che però ha passaporto croato da comunitario). L'esterno ex Dortmund è in uscita dal Chelsea ed è alla ricerca di una squadra in cui rilanciarsi dopo diverse annate in chiaroscuro a Stamford Bridge.

Nella stagione appena conclusa Pulisic ha giocato appena 30 partite (1012 minuti) tra Premier League (24), Champions League (5) e Coppa di Lega (1), con appena un gol e due assist. L'americano ha saltato inoltre 11 partite in stagione, circa due mesi di stop, per un problema al ginocchio.