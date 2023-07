Milan, obiettivo Reijnders: rendimento e numeri del centrocampista all'AZ

© foto di Tijjani Reijnders - Instagram

Il Milan, da diverso tempo, ha messo nel mirino Tijjani Reijnders, talentuoso centrocampista dell'AZ Alkmaar, come uno dei suoi obiettivi di mercato. Nato nel 1998, l'olandese rappresenta un potenziale rinforzo per i rossoneri e il suo valore di mercato è stimato intorno ai 15 milioni di euro. Reijnders, all'AZ, ha vissuto una stagione eccezionale, con numeri importanti: infatti, ha disputato un'annata lunga e intensa, scendendo in campo in 54 occasioni tra campionato, coppa nazionale ed Europa League.

E, in queste presenze, ha dimostrato la sua polivalenza e la sua importanza a centrocampo. Ma sono i suoi contributi in termini di gol e assist a far brillare gli occhi dei dirigenti di via Aldo Rossi: Reijnders ha messo a segno ben 7 gol, dimostrando un'ottima capacità di finalizzazione. Ancora più impressionante poi è il suo ruolo di assistman, con ben 12 passaggi vincenti forniti ai compagni di squadra.