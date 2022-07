Milan, obiettivo Tanganga: i numeri in carriera del centrale del Tottenham

MilanNews.it

Come è emerso negli ultimi giorni, il difensore 23enne del Tottenham Japhet Tanganga è nel mirino del Milan per rinforzare la difesa dei rossoneri nell'imminente stagione. Il centrale inglese gioca ormai da tre anni in pianta stabile nella prima squadra degli Spurs con i quali ha collezionato 43 presenze totali tra Premier, Champions, coppe nazionali, Europa e Conference League. Per lui mai la gioia di un gol o di un assist.