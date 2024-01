Milan, occasione sprecata. CorSport: "Ai rigori è meglio il Bologna"

Una grande occasione sprecata quella del Milan, fermato sul 2-2 in casa dal Bologna dopo aver sbagliato due calci di rigore, uno con Giroud e uno con Theo Hernandez. Non basta una doppietta di Ruben Loftus-Cheek ai rossoneri, che non approfittano del pareggio della Juventus e ora rischiano di vedere l'Inter fuggire ancora di più in classifica, in una lotta scudetto da cui il Milan è ormai fuori da tempo. "Ai rigori è meglio il Bologna", scrive il Corriere dello Sport, che sottolinea gli errori dei rossoneri e la beffa finale, con Orsolini che realizza il penalty al 90' e regala un punto ai rossoblù.

Le parole di Pioli

"Chiaro che Giroud e Theo sono ottimi rigoristi. Purtroppo stasera non è stata la loro serata. Guardiamo noi stessi e chiaramente non siamo contenti. C'erano tante cose dentro un'ipotetica vittoria. Era una partita difficile dove abbiamo giocato e rimontato. Ci sono tante cose positive ma abbiamo dimostrato che su altro dobbiamo ancora crescere. Sarebbe stato tutto positivo fino al 92esimo".