Milan, occhi puntati su David: potrebbe essere il colpo in attacco della nuova proprietà

Fonte: tuttomercatoweb.com

MilanNews.it

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

L’inizio di una nuova era è vicino per il Milan, visto che le operazioni propiziatorio per la cessione del club a Investcorp proseguono spedite, con Red Bird sullo sfondo: nelle prossime settimane verrà ufficializzato il passaggio di proprietà in grado di proiettare i rossoneri in una dimensione differente. Secondo Gazzetta.it, una dimensione che potrebbe permettere l'assalto ad un talento della caratura di Jonathan David: 46 presenze e 17 gol in stagione per il canadese, che ha dimostrato di valere quando il Lille ha investito su di lui in estate e anche di più. David è una delle opzioni più intriganti per rinforzare l'attacco di Pioli, ma non l'unica.