Milan, occhi su Musah. Il giocatore va in ritiro in Svizzera con il Valencia

Nonostante gli arrivi di Loftus-Cheek e Reijnders, il Milan vuole continuare a lavorare per cercare di fare un ultimo colpo per il centrocampo rossonero. Tra i nomi che piacciono molto e per cui sono stati riattivati i contatti c'è Yunus Musah, classe 2002 del Valencia.

Nonostante il forte interessamento del Milan, che vuole chiudere la trattativa per il giocatore nei prossimi giorni, lo statunitense andrà in ritiro in Svizzera con il proprio club.