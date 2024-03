Milan, occhio a sottovalutare lo Slavia: Jurecka e Chytil gli osservati speciali

Tornano ad accendersi i riflettori dell'Europa League su San Siro. Questa sera alle 21, infatti, il Milan affronterà lo Slavia Praga nell'andata degli ottavi di finale, in una partita dove la formazione di Stefano Pioli proverà a sfruttare al massimo il fattore casa come fatto contro il Rennes, così da poter approcciare alla trasferta fra una settimana in Repubblica Ceca in un clima più sereno.

I favori dei pronostici, considerato il divario tecnico fra le due squadre, sorridono al Milan, che avrà tanto da dimostrare contro uno Slavia che invece affronterà questo doppio confronto senza troppe pressioni, come confermato anche da Jindrich Trpisovsky che ieri in conferenza stampa ha detto: "Affrontare il Milan per noi è una festa".

A fronte di questo il diavolo non deve in alcun modo permettersi di sottovalutare la compagine ceca, che potrebbe sfruttare l'entusiasmo di un evento così importante per togliersi qualche soddisfazione. Osservati speciali questa sera a San Siro Jurecka e Chytil, duo d'attacco molto prolifico dello Slavia. In questa stagione di Europa League, infatti, i due hanno messo a segno in totale 6 gol, e questa sera proveranno a trascinare i loro compagni verso un risultato storico che mai prima d'ora i cechi erano riusciti ad ottenere a San Siro, anche se non dovrebbero partire titolari.

Stando alle ultime notizie, infatti, Trpisovsky dovrebbe preferire la fisicità di van Buren a quella di Chytil e la freschezza di Wallem a quella di Jurecka, ma non è da escludere che i due entrino comunque in campo nel corso del match.