Milan, occhio ai rossi: nelle ultime sette gare contro il Genoa quattro espulsioni rossonere

Negli ultimi anni le gare tra Milan e Genoa non sono mai state delle passeggiate, ma delle vere e proprie battaglie. Non è un caso che, nelle ultime sette gare contro il Grifone, ci siano state ben quattro espulsioni. L'ultima, in ordine di tempo, risale al precedente a San Siro della scorsa stagione, quando fu espulso Leonardo Bonucci.