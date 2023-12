Milan, occhio all'uomo nero(verde): Berardi è una sentenza con i rossoneri

Ci sono i bambini che hanno paura dell'uomo nero. Il Milan invece ha paura dell'uomo neroverde. Il simbolo del Sassuolo, da quando la squadra emiliana è arrivata in Serie A, è Domenico Berardi che fin dal suo primo incrocio con i rossoneri nel gennaio 2014 si è rivelato un autentico spauracchio per il Diavolo, con un poker.

Nei dieci anni successivi, Berardi si è confermato uno dei killer più costanti dei rossoneri, risultando spesso e volentieri decisivo per il Sassuolo. In totale, le partite giocate da Berardi contro il Milan sono state 18: in queste ha totalizzato 11 gol e 7 assist.