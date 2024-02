Milan, oggi alle 16 la partenza dei rossoneri per Frosinone

In vista della sfida di domani alle 18 in casa del Frosinone, il Milan partirà oggi pomeriggio da Malpensa con un volo per Roma Fiumicino alle ore 16. Successivamente la squadra si trasferirà in pullman nell'hotel sede del ritiro milanista per questa trasferta. Il rientro a Milano del gruppo rossonero avverrà subito dopo il match, con l'arrivo previsto sempre a Malpensa intorno alle 23.45.

DOVE VEDERE FROSINONE-MILAN

Data: Sabato 3 febbraio 2024

Ore: 18.00

Stadio: Benito Stirpe, Frosinone

TV: Dazn, Sky Zona Dazn (214)

Web: MilanNews.it