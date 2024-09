Milan, oggi allenamento mattutino a Milanello. Previsti alcuni rientri dei nazionali

Il programma del Milan prevede per oggi un allenamento al mattino per i rossoneri agli ordini di mister Paulo Fonseca. La squadra proseguirà la sua preparazione in vista della prossima sfida di campionato contro il Venezia in programma sabato alle 20.45 a San Siro.

IL REPORT DI IERI

Colazione a Milanello per i rossoneri prima di scendere negli spogliatoi per l'allenamento, ancora a ranghi ridotti per le assenze dei nazionali.

Gruppo subito in campo, sul centrale, per iniziare con l'attivazione muscolare e alcuni esercizi atletici per terminare la fase di riscaldamento. L'allenamento è proseguito con la squadra impegnata in un circuito sulla forza; a seguire esercitazioni sul possesso poi una serie di duelli focalizzati sull'inferiorità/superiorità numerica (due contro uno, due contro tre) prima della consueta partitella su campo ridotto che ha chiuso la sessione odierna.