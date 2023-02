MilanNews.it

Come riportato da acmilan.com, il programma di oggi a Milanello prevede un allenamento al mattino in vista della sfida di domenica 26 febbraio contro l'Atalanta, valida per la 24esima giornata di campionato. Si attendono aggiornamenti su Maignan, che ieri ha svolto parte della seduta in gruppo.