Milan, oggi allenamento pomeridiano in vista del Torino

Il Milan, dopo aver vinto l'esordio in campionato contro il Bologna, questa mattina continuerà gli allenamenti in vista della seconda giornata di Serie A che si giocherà a San Siro il prossimo sabato contro il Torino, ore 20.45. A meno quattro dalla sfida ai granata i rossoneri si ritroveranno a Milanello per una sessione di allenamento pomeridiana, la prima di Pellegrino con i nuovi compagni.