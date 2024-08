Milan, oggi contro il Parma debutterà il Third Kit PUMA 24/25

Il nuovo Third kit PUMA x AC Milan per la stagione 2024/25, svelato giovedì 22 agosto, è pronto a fare il suo debutto in campo durante la partita in trasferta contro il Parma di questo pomeriggio alle ore 18:30 allo stadio Tardini.