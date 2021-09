Come riportato da acmilan.com, nella giornata di oggi i rossoneri osserveranno una giornata di riposo: nessun allenamento, dunque, previsto a Milanello. La ripresa degli allenamenti è prevista per venerdì con una sessione pomeridiana in vista del match di domenica 3 ottobre alle 20:45 in casa dell'Atalanta.