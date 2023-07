Milan, oggi il lancio della collezione limitata di cappellini con New Era

MilanNews.it

Un’esclusiva edizione limitata di cappellini 123 59FIFTY, la silhouette fiore all’occhiello di New Era, verrà lanciata il 5 luglio 2023 con l’intento di celebrare i 123 anni di storia di AC Milan. Questo cappellino presenterà una ricamatura in cotone nero che metterà in risalto le sette UEFA Champions League vinte dai Rossoneri e il motto del Club ‘We The Many’.

Per celebrare il lancio della nuova partnership, AC Milan e New Era organizzeranno un evento speciale mercoledì 5 luglio presso Slam Jam Milano, nel cuore del quartiere Brera. L’evento avrà inizio alle 19:00 e l’ingresso sarà gratuito. I tifosi avranno l’opportunità di acquistare i cappelli della nuova collezione e di personalizzarli con patch speciali che gli permetteranno di creare un accessorio unico.