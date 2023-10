Milan, oggi incontro tra Giorgio Furlani e Zlatan Ibrahimovic

Dopo la visita a Milanello, l'incontro con Cardinale e le presenze a San Siro, Zlatan Ibrahimovic, racconta gazzetta.it, si è incontrato oggi con Giorgio Furlani in un hotel milanese (a fine settembre avevamo anticipato che ci sarebbero stati altri incontri, qui)

Secondo l'edizione online della rosea prosegue quindi il dialogo tra le due parti, con il club rossonero che è sempre stato aperto ad un ritorno dello svedese in società. Proprio l'altra sera, prima di Dortmund-Milan, il CEO Furlani aveva dichiarato a Mediaset: "Ibra in società? E' una leggenda del Milan, sta pensando a cosa fare in futuro, nel frattempo noi siamo pronti ad accoglierlo nuovamente a Milanello ogni volta che vorrà".