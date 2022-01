Milan, oggi l'esordio stagionale in Coppa Italia contro il Genoa. Info e dettagli

Comincerà stasera, alle ore 21:00, l'avventura stagionale del Milan in Coppa Italia; i rossoneri, qualificati di diritto agli ottavi di finale della competizione, cercheranno il pass per i quarti in gara singola contro il Genoa del grandissimo ex rossonero Shevchenko. Dirigerà il match di San Siro il signor Aureliano di Bologna, coadiuvato dagli assistenti Alassio e De Meo; quarto uomo Rapuano. Al Var c’è Prontera, mentre Avar è Preti.

La partita sarà trasmessa in diretta in chiaro su Canale 5 con la telecronaca di Riccardo Trevisani e il commento tecnico di Roberto Cravero. Sarà possibile seguirla anche con il consueto live testuale su MilanNews.it.

In caso di passaggio del turno, i rossoneri affronteranno ai quarti di finale in gara secca la vincente della sfida tra Lazio e Udinese, prevista per domani alle 17:30.